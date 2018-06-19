Uzunyuva’nın yavru leyleği yeniden yuvasında

Halk arasında Uzunyuva olarak bilinen ve ismini kadim misafirleri leyleklerden alan Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, bu yıl yine bir çift leyleği ağırlıyor.

Müze yetkililerinin ve ziyaretçilerin gözdesi haline gelen leyleklerin uçma hazırlıkları yapan yavrusu, geçtiğimiz gün yuvadan düştü. Alandaki güvenlik görevlilerin haber vermesiyle Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri hemen harekete geçti ve itfaiyeden yardım istendi.

Mezar anıtının podyumuna düşen yavru leylek ilk önce dikkatlice yakalandı, herhangi bir sağlık sorunun olup olmadığı kontrol edildi. Neyse ki yuvadan düştüğünde yaralanmayan yavru leylek, hatıra fotoğrafının ardından itfaiye personelinin yardımıyla yeniden yuvasına konuldu.