Yamaç paraşütünün finali Ören'de yapıldı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 4. etap finali Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yapıldı. Etkinlikte dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği ve Milas Belediyesi'nin desteklediği, Türkiye Milli Takım sporcularının belirlendiği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4. etap finali Ören Doğa Sporları Derneği'nin organizasyonuyla Ören Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirilen idman uçuşlarının ardından resmi yarışma ile başladı. Türkiye genelinden 75 sporcunun başvurduğu, 30 sporcunun seçilerek yarışma hakkı kazandığı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Finali'nde, sporcular Alatepe'den uçarak, Ören'deki nokta hedefine en kusursuz şekilde inmeye çalıştılar. Her yarışmacı 6 uçuş yaptı ve en iyi 5 uçuş geçerli sayıldı. Kontrollerin elektronik ped uygulaması ile yapıldığı yarışmalar genel klasman, takımlar ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Genel klasmanda Kerem Dinçer toplam 11 puan ile birinci, Burçak Usanmaz 38 puan ile ikinci, İbrahim Dinçer ise 40 puan ile üçüncü oldu. Hedef şampiyonasında takımlar kategorisinde yarışan yamaç paraşütü takımlarından Dostum Doğa Sporları ve Turizm Merkezi birinci, Nilüfer Belediyesi ikinci, Mustafakemalpaşa Belediyesi ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Burçak Usanmaz birinci, Aleyna Özel ikinci, Elif Kurukütük ise üçüncü oldu.