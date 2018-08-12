Yatağan’da trafik kazası: 4 yaralı

Kiraladığı 48 CAB 60 plakalı otomobille Milas istikametine seyir halindeki Abdülkadir E., Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı’ndaki Blok Evler Kavşağı’nda, Ömür Baltacı’nın kullandığı 77 BR 602 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yan yola giren otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklenerek yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra Azad Y., Berkay D. ve İlayda Ç. yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.