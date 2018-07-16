Yatağan’ın genç yıldızlarını Ortaca kaptı

Ortaca Belediyespor, geçen 2 sezon süresince Yatağan Belediyespor için ter döken ve gösterdikleri başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken 2 genç yıldızı kadrosuna kattı.

Ortaca, stoper Çağatay Kalafat ve orta saha oyuncusu Batuhan Günay ile sözleşme imzaladı.

2 sezon Yatağan Belediyespor forması ile mücadele eden stoper Çağatay Kalafat, BAL’da 3 sezon mücadele etti. Salihli, Alaşehir gibi takımlarda forma şansı bulan Kalafat, Bucaspor alt yapısında gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.

1994 doğumlu stoper, mücadeleci futbolu ile dikkat çekiyor.

Ortaca Belediyespor kadrosuna katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kalafat, önümüzdeki sezon sahada en iyi şekilde mücadele ederek siyah beyazlı formanın hakkını vermeye çalışacağını vurguladı.

Marmarisspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu genç orta saha oyuncusu Batuhan Günay, Nazilli ve Muğlaspor gibi kulüplerde forma giydi. Yatağan Belediyespor ile çıktığı karşılaşmalarda hırslı futbolu ile göze çarpan yetenekli kanat oyuncusu 3 sezondur BAL’da mücadele ediyor.

Daha önce formasını giydiği takımlarda sağ ve sol kanatta görev yapan Günay, forvet pozisyonunda da oynayabiliyor.

Günay, yeni sezonda sakatlık yaşamadan Ortaca Belediyespor’u en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını söyledi.

Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyesi Aziz Abay, genç futbolcuların imza töreninde yaptığı açıklamada, ilçeyi en iyi şekilde temsil edecek bir takım oluşturabilmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Mücadele gücü yüksek bir takım kurmak istediklerini belirten Abay, ilerleyen günlerde takıma katılacak yeni oyuncular ile transferlerini süreceği müjdesini verdi.