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23 Kasım 2017 09:46

Zeki Müren Müzesi yenileniyor

Türk sanat müziğinin ’Sanat Güneşi’ Zeki Müren’in Muğla’nın Bodrum ilçesindeki müzeye çevrilen evi bakım ve onarıma giriyor.

Zeki Müren Müzesi yenileniyor

23 Kasım 2017 09:46


1996 yılında vefat eden Zeki Müren’in 2000 yılında müzeye çevrilen evi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakım ve onarım çalışması yapılacak. 1977 yılında satın aldığı evinde son zamanlarını geçiren Zeki Müren’in yaşadığı ev ölümünden sonra müzeye çevrildi. En ünlü kostümlerinin, takılarının, meşhur gözlüklerinin, plaklarının ve kullandığı birçok eşyanın sergilendiği Zeki Müren Sanat Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı kolları sıvadı. İlk günkü gibi korunan evin içerisinde ise Zeki Müren’in yatak odası, oturma odası, misafir odası ve çalışma odası da bulunuyor. Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan evin bahçesinde ise kullandığı arabası ve büyük bir büstü bulunuyor. Eski halini koruyacak şekilde bakım ve onarımı yapılacak Zeki Müren Sanat Müzesi’nin yakın bir zamanda tadilatına başlanacağı da öğrenildi.




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