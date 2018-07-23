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23 Temmuz 2018 12:51

Zeytinlik alan kül oldu

Milas’ın Balçık Mevkisi’nde dün meydana gelen yangında, 5 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Zeytinlik alan kül oldu

23 Temmuz 2018 12:51


Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Balçık Mevkisi’ndeki bir zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Milas Orman İşletme Şefliğine bildirdikten sonra yangına ilk müdahaleyi yaptı.10 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler; yangına 1 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler, 1 helikopter, 1 minibüs ve 40 söndürme işçisi, 4 teknik eleman ve 2 memur ile müdahale etti. Yangına 30 mahalle sakini de destek verdi.


Balçık Mevkisi’ndeki yangın, 2 saatlik yoğun mücadelenin ardından söndürüldü. Yangında 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




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