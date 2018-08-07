1 tonu bulan kurbanlıklar sahipleri için yola çıktı

Muş’ta geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlar 3 yıl besledikleri kurbanlıkları İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi birçok ile gönderiyor. Kurban Bayramı için TIR’lara yüklenen 1 ton ağırlığındaki kurbanlıklar sahiplerini bulmak için yola çıktı.

19 tane kurbanlık hayvanı İstanbul’a götürmek için TIR’a yüklediğini ifade eden hayvan sahibi Nuri Akdeniz, bu yıl geçen yıla göre hayvan başı bin TL fark olduğunu söyledi.

Bu sene hayvanın az olduğunu ifade eden Akdeniz, “Dişi hayvan yasak olduğu için hayvan sayısı az. Bu sebepten dolayı erkek havyanlar da bin ile bin 500 TL gibi bir fark var. Bir çuval yemin ücreti 75 TL olmuş. Saman pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı olduğu için bu fiyatlar hayvana yansıyor. 40 yaşındayım yaklaşık 20 yıldır hayvancılık işi yapıyorum. Son 2-3 senedir havyan maliyetleri çok yükseldi. Kurban pazarında kimse bu fiyatlara yanaşamıyor. Yaklaşık 30-35 saatte İstanbul’a gidiyoruz. Hayvanların besisi zor. Buzağı olarak alıyoruz 3 yaşına kadar hayvanları beslemek zorundayız. Masrafı çok. 3 yıl boyunca beslediğimiz için hesap yaptığımı zaman masrafın çıkması normal. Buradan yaklaşık 1 ton yemimizi alıp TIR’la bitlikte hayvanlara vermek üzere yanımızda götürüyoruz.” dedi.

Kurban Bayramı TIR şoförlerine yaradı

Muş’ta fazla fabrika ve iş sahası olmadığı için Kurban Bayramı’nda sevkiyat yapmalarının kendilerine yaradığını ifade eden TIR şoförü Sağlık Uçkun da, “Kurban Bayramı bize yarıyor. Burada fazla fabrika olmadığı için ve iş sahası pek olmadığı için havyan sevkiyatından faydalanıyoruz” diye konuştu.

Bayram için 24 hayvanını satışa gönderdiğini ifade eden hayvan sahibi İbrahim Ekin ise, “TIR’a 24 hayvan yükledik. En düşük kiloda olan hayvanımız 500 kilogram iken en ağırı ise 750-800 kilo arasında.” ifadelerini kullandı.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Muş’ta yaklaşık 20 bin büyükbaş, 25 bin küçükbaş erkek materyal kurbanlık sevkiyatının yapılacağını ve Muş’a ekonomik katkısının yaklaşık 275 milyon olduğunu söyledi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’e hayvan sevki yaptıklarını ifade eden Aydın, “Yaklaşık olarak Kurban Bayramı dönemi boyunca 20 bin civarında büyükbaş havyan, 25 bin civarında da küçükbaş hayvan olmak üzere erkek materyal kurbanlık olarak gönderiyoruz. Kurbanları göndermeden önce hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Hayvanların aşılarının yapılıp yapılmadığını, sağlıklı olup olmadıklarını, kurbanlığa elverişli olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Kurbanlıkların ilimize katkısı yaklaşık olarak 250 milyon TL büyükbaş hayvanlardan, 25 milyon TL’de küçükbaş hayvanlardan bekleniyor.” şeklinde konuştu.