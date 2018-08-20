15 günde 7 kilometre sıcak asfalt serimi

Üç caddede yaklaşık 15 gün gibi kısa bir zaman içinde 7 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi ve refüj çalışmalarına ise Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerinden sonra başlanacağı belirtildi. Malazgirt ilçesini sıcak asfalta kavuşturan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Soner Kırlı, ilçenin en önemli caddelerinden olan Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddelerinin asfalt seriminin tamamlandığını söyledi. Asfalt serim çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Kırlı, "Malazgirt halkının büyük özlemi olan ilçe merkezindeki yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başladık. İlçemizin en önemli caddeleri olan Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddelerinin asfalt serimini tamamladık. Caddelerimiz çok güzel oldu. Bu caddelerimizin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddelerimizin sıcak asfalt çalışmaları ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu caddelerimizden bazılarının ışıklandırma ve kaldırım yapım çalışmalarına başladık. Kalan diğer caddelerimizin ışıklandırma ve kaldırım çalışmalarına da en kısa zamanda başlayacağız" dedi.

15 günde ilçenin en büyük üç caddesi olan Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddelerinin sıcak asfalt çalışmalarını bitiren yüklenici firma, ilçe halkının da takdirini toplamayı başardı. Gece gündüz çalışarak 15 günde yaklaşık 7 kilometrelik üç caddenin sıcak asfalt çalışmalarını bitiren firması sahibi Şahin Yağar, “Gece gündüz çalışarak çok kısa zamanda üç caddenin asfalt serim çalışmasını bitirdik. Yaklaşık 7 kilometrelik bir alana sıcak asfaltı gece gündüz demeden çalışarak döktük. Malazgirt Belediyesi ve çevre il, ilçe belediyelerinin koordineli çalışmalarıyla Malazgirt ilçesinin üç önemli caddesinin sıcak asfalt çalışmasını bitirdik. Bu caddelerimizin çevre düzenlemesi ve refüjlerin yapımı da Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıldönümü etkinlikleri sonrasında başlayacağız. Yaptığımız, Şehit Arslan Kulaksız, Kültür ve Yarbay Öner caddeleri, Malazgirt ilçe halkına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.