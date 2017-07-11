15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş Valiliği tarafından organize edilen anma programları çerçevesinde ilk olarak Polis Şehitliği ziyaret edildi. Düzenlenen anma programına Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Turgay Yorulmaz, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, vali yardımcıları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program sonunda bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım, hiçbir terör örgütüne bugüne kadar eyvallahlarının olmadığını söyledi. Şehitlerimizin bu topraklarda rahat yaşayabilmemiz için canlarını verdiklerini ifade eden Vali Yıldırım, “Vatanına ve istikbaline sahip çıkan pek çok insan var, Allah hepsinden razı olsun. Bu sayededir ki bizler bugün buradayız. Burada şehitlerimiz var, onlar nefeslerini verdiler ki biz burada, bu topraklarda rahat nefes alalım diye. Bizler şehitlerimize minnettarız. Allah hepsinin mekânlarını cennet etsin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Az önce müftümüz bir dua etti, ayeti kerime okudular. Bunlar içinde bu toprakların çok güzel bir özetini yapmış oldu aslında. Alparslan’dan bu yana bizlere yurt olmuş topraklar bundan sonrada aynı şekilde, aynı kararlılıkla korunacak. İster FETÖ olsun, ister PKK/KCK olsun, ister DHKP-C olsun, isterse DAEŞ olsun veya yurt dışından gelen başka örgütler olsun, hiçbirine hiçbir zaman eyvallah etmedik. Kanımızın son damlasına kadar, son ferdimizin, son nefesine kadar bu toprakları savunmaya devam edeceğiz. Sizlerde bugün burada bulunmakla bu kararlılığı göstermiş oluyorsunuz. Şehitlerimiz burada. Başta Murat ve Yücel kardeşlerimiz olmak üzere, gerek Kurtuluş Savaşı şehitlerine, gerek görev şehitlerine, gerekse Alparslan’ın şehitlerinden bu yana bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Başka şehitlerimiz olmasın ama biz gerekirse bu topraklar için canımızı veririz. Diliyorum ki sadece burada değil dünyanın her tarafından barış içinde yarınlar geçiririz” dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, vatandaşların mezarlık ziyaretiyle şehitlerine sahip çıktıklarını ve bugün burada 15 Temmuz şehitlerini yad etmek için toplandıklarını kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü olduğunu ifade eden Başkan Asya, “Ülkemizi ele geçirmek için bir darbe girişimine kalkıştılar, ama başarı elde edemediler. Halkımız tanklara, toplara karşı bedenlerini siper etti ve bu girişimi boşa çıkarttılar. Ve halkımız bugün burada başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere halkın namusu için canını veren şehitlerini anıyor. Biz onları bugün burada dualarla, Kur’anla yad ettik. Onlara minnettarız. Allah hepsine rahmet eylesin” diye konuştu.

Buradaki anma programının ardından Salih-Muhlise Çağlayan Camisinde Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına geçildi. Burada öğle namazı kılınıp, mevlit okutularak yemek ikramı yapılmasının ardından program sona erdi.