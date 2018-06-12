240 kazla başladığı çiftlikte, kaz sayısını bin 500’e çıkardı

2017 yılı içerisinde merkezde oturduğu evini satarak 240 kazla derecik köyünde kaz çiftliği kuran Fırat Çelik, yaptığı üretimle kaz sayısını bin 500’e yükselti. Merkeze bağlı Derecik köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fırat Çelik, Tekirdağ’dan getirdiği Linda cinsi 240 kazı yetiştirip yumurtalarını aldıktan sonra kuluçka makinelerinde civciv elde ettiğini ve şu anda çiftliğinde kaz sayısının bin 500 civarında olduğunu söyledi. İşe 240 anaç kazla başladığını hatırlatan Çelik, "Kazların yumurtasını kuluçkaya bırakıyorum. Kuluçkadan bir ay sonra civciv alıyorum. Civcivleri daha sonra kafeslere alarak bir hafta kaldıktan sonra köyde özel olarak tahsis ettiğim meraya bırakıyorum. Günlük ot, bayat ekmek ve mısır ezmesi gibi yem veriyorum. Muş’ta ticari amaçla benden başka bu kadar kaz besleyen yok. Şunda çiftliğimde kaz sayısı bin 500 civarında" dedi

"Kazlara çevre köylerden talep var"

Çevre köylerden kazlara talep olduğunu kaydeden Çelik, "Ürettiğim civcivleri çevre köylerden talep ediyorlar. Elde ettiğim 15 günlük civcivleri 35 liradan, yetiştirdiğim kazları ise talep üzerine 100 ila 130 lira arasında satıyorum. Bunların satış sezonu Eylül ayında başlar. Kapasiteyi artırmak için şu an olanaklarım yetersiz. Ancak devlet desteği aldığım taktirde yılda 15 bin kaz üretim imkanım olacak. Bu işe çok hevesliyim. Bir fırında işçi olarak çalışıyordum işimi baraktım kendi iş yerimi kurdum. Burada üretilen kazlar tamamen doğal ortamda ve organik olarak yetişen kazlara ilgi oldukça fazla" diye konuştu.