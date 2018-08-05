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05 Ağustos 2018 10:53

AFAD çalışanlarına ilkyardım eğitimi verildi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitim programı kapsamında ilkyardım eğitimi verildi.

AFAD çalışanlarına ilkyardım eğitimi verildi

05 Ağustos 2018 10:53


Hizmet içi eğitim programı kapsamında Muş İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından AFAD Müdürlük çalışanlarına ve stajyer üniversite öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi. Sabah ve öğle programı olmak üzere 2 gün süren eğitimlerde, müdürlük çalışanları ve stajyer öğrencilere; genel ilkyardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kırık ve çıkıklarda ilkyardım, yanık ve donmalarda ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, ısırma ve sokmalarda ilkyardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk önce teorik bilgi, daha sonra ise uygulamalı eğitimler verilerek eğitim sonunda sınav yapıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan müdürlük çalışanları ve stajyer öğrenciler, olası ilkyardım ve acil durumlarda müdahale etmede bilgili, bilinçli ve müdahaleci durumuna geçerek İl Sağlık Müdürlüğünden ilkyardım sertifikası almaya hak kazandı.




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