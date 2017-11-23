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23 Kasım 2017 08:59

AK Parti İl Başkanı Yaktı’dan Malazgirt’e ziyaret

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yaktı’dan Malazgirt’e ziyaret

23 Kasım 2017 08:59


AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle bir araya gelen Yaktı, il başkanlığına atandıktan sonra Malazgirt ilçesi ilk ziyaretini gerçekleştirdiği belirti. 3 Aralık’ta Muş’ta yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını belirten Başkan Yaktı, “Öncelikle bu Malazgirt ilçe teşkilatına ilk gelişimiz. Malazgirt ilçemizde siz değerli partili arkadaşlarla ve siz değerli vatandaşlarımızla olmaktan son derece mutlu oldum. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Muş İl Başkanı olarak görevlendirildim. Fakat asıl başkanlık görevimiz, siz değerli partili kardeşlerimizin, delegelerimizin oyları ile kongre sonrası Allah da nasip ederse başkan olarak görevimizi layıkıyla devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabi kongrede rakibimiz olabilir, onlara da saygımız vardır. Bu başkanlık tamamıyla gönül işidir. 3 Aralık’ta yapılacak kongremize Malazgirt olarak sizlerden yoğun katılım bekliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız, Malazgirt ilçemize ayrı bir önem veriyor. O gün orada AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatını aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız” dedi.


Malazgirt Belediyesinin yaptığı başarılı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Başkan Yaktı, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’ya ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. Kış ayı biter bitmez Malazgirt’te çok güzel değişimler olacaktır. Malazgirt adeta bir inşaat alanına dönecektir ve bu inşaat çalışmalarının birçoğu 26 Ağustos ayına kadar bitirilecektir. İlçemizde hizmet anlamında geride kalmış tüm belediyelerimiz; hükümetimizin ve kardeş belediyemizin destekleriyle modern ve yaşanılır bir kent haline gelecektir” ifadelerini kullandı.


Başkan Yatkı, İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle esnafı ziyaret ederek, taziye ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Bulanık ilçesine geçti.




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