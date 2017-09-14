AK Parti Muş İl Başkanlığına Yaktı getirildi

Bir süre önce istifa eden AK Parti İl Başkanı Namık Ergün’ün yerine görevlendirme yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından önceki gün mülakat için çağrılan adaylardan merkeze bağlı Kırköy Eski Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, il başkanı olarak görevlendirildi. Yapılan görevlendirmenin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rahmetullah Yaktı, görevi en iyi şekilde yürüteceğini söyledi. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Rahmetullah Yaktı, "Malumunuz olduğu üzere il başkanımız bir süre önce istifa etmişti. Bunun üzerine il başkanlığı için müracaatım olmuş ve genel merkez tarafından mülakata çağrıldım. Dün gerçekleştirilen görüşmeden sonra görev bana verildi. Partimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğim" dedi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten ve geçmiş yöneticilere de teşekkür eden Yaktı, "Bildiğiniz gibi siyaset halka hizmet sanatıdır. Biz de devraldığımız bayrağı en yükseğe çıkartacağız ve halkımızın hizmetinde olacağız. Kurulduğu günden bu yana bu görevi yürüten değerli başkanlarımla, parti yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekilimizle ve partinin her kademesindeki arkadaşlarımızla uyum içerisinde görev yapacağız. Bizden önce görev yapan tüm partili arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.