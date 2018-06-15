AK Parti’de bayramlaşma

Ülkemizi daha güzel geleceklere taşımak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Halkımıza bu işin ehemmiyetini anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Parti binasında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş Milletvekili adayları Mehmet Emin Şimşek, Abdulselam Er ve Figen Ergül, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, belde belediye başkanları, meclis üyeleri ile partililer katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Başkan Asya, “Ramazan ayında bile yoğun bir tempo ile halka hizmet etme imkanı sunan ve sizlerle birlikte bu bayram sevincini yaşatan Allah’a sonsuz hamd ve O’nun kutlu elçisine binlerce salat ve selam olsun. Bayramlar helalleşme günüdür. Sizlerle kader ve dava arkadaşlarıyız. Bu şehrin ihyasında ve inşasında birlikte hareket ediyoruz. Sizlerin desteği ve sağlam birlikteliği ile bizler hizmet üretirken, başımız dik bir şekilde çarşıda ve pazarda gezebiliyoruz. Bu kadirşinas halk bizlere oy verirken bizden karşılığında hizmet bekledi. Allah’a şükürler olsun ki bizler de o güveni boşa çıkarmayarak 4 yılı aşkın bir süredir ilimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yaptık. Bu şehirde kangren haline gelmiş altyapı sorununa el atarken oluşabilecek siyasi riski hiç umursamadık. Çünkü biz bunun yapılması gerektiğine, halkımızın daha güzel koşullarda hayatlarını sürdürmeleri gerektiğine inandık. Çok şükür bunu da başarmanın gururu ile bugün sizlerin karşısındayım. Geçen yıl başlatmış olduğumuz altyapının ardından bu yıl da üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. Bunu yaparken, paydaş kurumlarla koordineli bir şekilde artık yollar ve kaldırımlarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına programlı bir çalışma yapıyoruz. Tabi bu süreçte ister istemez sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ancak biz olası problemleri en asgari düzeyde halkımıza yansıtmanın mücadelesini de veriyoruz. ‘Niyet hayr olursa akıbette hayr olur’ anlayışı ile çalışmalarımızda başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Biz, Allah’a kayıtsız şartsız tevekkül ettik. Şükürler olsun tevekkülümüzün sonucunda başarılı olduk. Bugün sizlerin bize vermiş olduğu vekaletle ilimizin çeşitli yerlerinde 23 şantiyemizde hizmet yapıyoruz. Bu hizmetleri daha da yoğunlaştırmak için 24 Haziran’da da başarılı bir sonuç elde etmeliyiz. O güne kadar bizim ihmal edeceğimiz bir günümüzün olmaması gerekir. 24 Haziran; esnafı, eşrafı hülasa toplumun bütün katmanları için önemlidir. Ülkemizi daha güzel geleceklere taşımak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Halkımıza bu işin ehemmiyetini anlatmaya devam edeceğiz. Bizler birlik oldukça güzel sonuçlar elde ederiz. Bu vesile ile 24 Haziran’da bayram havasında bir kutlama yapma umudu ile hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, saygılarımı sunarım” dedi.