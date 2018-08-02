Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:05

Albay Terzioğlu’ndan Başkan Asya’ya İade-i Ziyaret

Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret ettiBelediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu’nu makamında ağırladı.

Albay Terzioğlu’ndan Başkan Asya’ya İade-i Ziyaret

02 Ağustos 2018 12:05

Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret etti


Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu’nu makamında ağırladı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki son atamalarla İl Garnizon Komutanlığı’na atanan Albay Terzioğlu, Başkan Asya’ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Feyat Asya, Muş’un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili Albay Terzioğlu bilgilendirdi. Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Muş’taki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.


Garnizon Komutanı Albay Terzioğlu da misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret anısına Albay Terzioğlu’na bir fincan takımı hediye eden Başkan Asya, misafirini uğurlarken tarihi hizmet binası girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Göletli Park projelerinin maketi üzerinden bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç