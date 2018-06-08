Atlas Harita’dan iftar programı

geleneksel iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına; İl Tapu Müdürü Hediyetullah Şeker, Muş Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürü Ferik Dereli, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Atlas Harita Mühendislik Genel Koordinatörü Nihat Şahin ile Atlas Harita Mühendislik idari işler sorumlusu Medeni Zengin ile katıldı. Ezanın okumasıyla birlikte dualar edilerek yemeğe geçildi. Program sonunda bir konuşma yapan Atlas Harita Mühendislik Genel Koordinatörü Nihat Şahin, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ve bu ayda insanları bir araya getirmenin hayır işi olduğunu söyledi. İftar programını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Şahin, "Amacımız Muş’ta harita işi yapan meslektaşlarımızı bir çatı altında toplamaktır. Ramazan ayında bir araya gelerek manevi duygularımızı pekiştiriyor ve bağlarımızı sıkılaştırıyoruz. Biz haritacılar ve mühendisler olarak haritacılığı profesyonellikte ileri aşamalara taşımak için böyle yemeklerde buluşup Muş için en iyi ne yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah Muş’u harita konusunda en ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Burada bulunan çoğu meslektaşımız meşakkatli ve zor bir mesleği ifa ettiriyor. Bu davetimize icabet eden değerli meslektaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Atlas Harita Mühendislik idari işler sorumlusu Medeni Zengin ise, iftar programını geleneksel hale getirdiklerini ve bu vesile ile her yıl Ramazan ayında bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi.