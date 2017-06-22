Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Malazgirt’te

İstanbul’dan uçakla Ağrı’ya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindekileri, havaalanında AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya karşıladı. Karayolu ile Malazgirt’e gelen Başakşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Ertemel, Başakşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Muhammed Tayyip Tanrıkulu’nu Malazgirt hükümet konağı önünde Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar ve partililer karşıladı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın odasında protokolle bir görüşme gerçekleştiren Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyet, ilçeye ilk etapta yapılması gereken işler hakkında bilgi aldı.

“Başkanın ziyareti büyük bir kilometre taşı olacaktır”

Açıklamalarda bulunan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ziyaretlerinden dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindekilere teşekkür ederek; “Sayın Başkanın, ziyareti bizi onure etti. Kardeş belediye başkanımız ilçemize önce ekibini gönderdi. Kardeş belediyemizden gelen ekiple toplantılarımız oldu, yapılmasını planladığımız projeleri yerinde gezdik ve beraber istişare ettik. İlk etapta yapılması geren işler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Buraya yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımlar ve hizmetler için ilçem adına şimdiden teşekkür ediyorum. Bazen bir şey inşa etmek yerine, duygu inşa etmek bile çok büyük katkı olacaktır. Başkanın ziyareti büyük bir kilometre taşı olacaktır. Ziyaretlerinden dolayı tekrar Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, beraberindeki Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Mal Müdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ve Malazgirt Belediyesi mühendisleri ile birlikte ilçe merkezinde yapılacak parklar ve diğer hizmetler için bir dizi incelemelerde bulundular

Daha sonra Başakşehir heyeti sırasıyla Malazgirt Kalesini ve anıtları ziyaret ettiler.

‘Kardeşlik’ iftarına yoğun ilgi

Malazgirt Belediyesi ile kardeş belediyenin hazırladığı kardeşlik iftarında Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyet Malazgirt halkıyla bir araya geldiler. Kardeşlik iftarında konuşan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, “İlçeye ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını ve Malazgirt halkı adına Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Şimdi sizin durumunuzu daha yakında görmüş olduk”

Kardeşlik iftarında Malazgirt halkına seslenen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tarihi ve şirin ilçede olmaktan son derece onur duyduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Malazgirt’e ikinci gelişim. Birinci gelişlimizde yeterince kardeş ilçemiz hakkında bilgi sahibi olamamıştık. Fakat bunu Türkiye biliyor ki Malazgirt Türklerin anavatanı ve Türk tarihinin başlangıç noktasıdır. Gelir gelmez çok sıcak bir şekilde karşılandık. Bu anlamda ilk önce bütün Malazgirt halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Malazgirt Belediyesi bizim genel merkezimiz tarafından bize kardeş olarak verilen ilçemizdir. İnanın birçok kardeş belediyemiz var. Fakat bizleri en çok sevindiren Malazgirt ilçesiyle kardeş belediye olmamızdır. Burada Malazgirtli kardeşlerimizle birlikte bir masa etrafında bizleri toplayan rabbimize şükürler ediyoruz. Biz buradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Şimdi sizin durumunuzu daha yakında görmüş olduk. Zor şartların olduğunu biliyoruz, bu zor şartları iyileştirmek hepimizin elbirliğiyle çalışması sonucu olacaktır. Heyetimizi daha önceden gönderdik ki, eksiklikler tespit edilsin ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülsün. Biz hem bilgi bakımından, hem de bütün emeğimiz bakımından her türlü yardıma hazır olduğumuzu burada ifade edeyim. Siz değerli Malazgirtli kardeşlerimin kandilini de kutluyorum. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyet, geceyi Malazgirt ilçesinde geçirdikten sonra ilçeden ayrıldılar.