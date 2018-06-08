Başbakan Yıldırım Muş’ta

Biz de dedik ki; daha fazla müsaade edemeyiz, ellerinden aldık. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokadını vuracak mısınız" dedi.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında partisinin düzenlediği miting için Muş’a geldi. Bitlis’teki miting ve çeşitli ziyaretlerinin ardından Başbakanlık otobüsü ile kent merkezine gelen Başbakan Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Muş Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ı Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri karşıladı. Burada Valilik defterini imzalayan Başbakan Yıldırım, Vali Aziz Yıldırım’dan Muş hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Muş Belediye Meydanındaki miting alanına gelen Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekilerle birlikte kürsüden alandakileri selamladı. Burada Muşlulara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, HDP’li belediyelerin seçildikten sonra kaynakları Kandil’e aktardığını ifade ederek, "Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk ve her türlü perişanlık vardı. Biz de dedik ki; daha fazla müsaade edemeyiz, ellerinden aldık. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokadını vuracak mısınız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muş Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Toplanan kalabalığı Kürtçe selamlayan Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için oy istedi. Muş’un çoktan kararını verdiğini bildiren Yıldırım, "Muş diyor ki; ben lafa bakmam, ben işe bakarım. Muş laf üstüne laf koyanlara prim vermez, yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermez. Hiçbir zaman çukur siyasetine, alçakların isyana çağrısına karşılık vermediniz. Gençleri dağa tehditle çıkaranlar, anaların gözyaşını akıtanlar, Muş’un duasını, desteğini alamazlar. AK Parti anaların ağıtlarını dindiren, evlatları analarla buluşturan partidir. Terörün kökünü kazıyan partidir" diye konuştu.

"Zorla kepenk kapatma dönemi bitti"

Kürtlerin başının tacı olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, bölücü örgütlerin kardeşliğimizi bozmaya çalıştıklarını belirtti. Geçmiş dönemlerde HDP’nin Kürtlerden oy istediğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Geçmişte HDP denen parti sizden oy istedi. Ne dediler ’Biz Türkiye partisi olduk. Bölücülük yapmayacağız, bir şans verin’ dediler. Siz de verdiniz. Sonra ne oldu? Oyu, desteği sizden aldılar, emri Kandil’den aldılar. Kandil’in esaretinden kurtulamadılar. Daha sonra gençlerimizi, yavrularımızı dağa çıkardılar. Körpecik fidanlarımızı ömrünün baharında yok ettiler. Artık yeter diyoruz, ’edi bese.’ Vakit terör ve uzantılarını sandığa gömme zamanıdır. Türkiye’de gençleri dağa kaçırma, esnaftan haraç toplama, zorla kepenk kapatma dönemi artık bitmiştir. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek. İnsanlarımız güven ve huzur içinde yaşayacak. 2 yıldır teröre ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında göz açtırmıyoruz. Canlarına okuyoruz. Bu teröristlerle Kürt kardeşlerimizi birbirine karıştırmayalım. Kürtler bizim kardeşimiz bin senedir Kürtler Türkler aynı bayrak altında kardeşçe yaşıyor. Ama bu terör örgütü bunların ipi dışarıda başkalarının elinde bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi, PYD gibi, YPG gibi, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu da 24 Haziran’da sandıkta vereceğiniz kararla kökünden halledeceğiz. Belediye seçimlerinde halka vaatlerinde dediler ki ’bizi seçin şehri güzelleştireceğiz.’ Seçildikten sonra ne yaptılar, belediyenin kaynaklarını dağa, Kandil’e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk ve her türlü perişanlık vardı . Biz de dedik ki; daha fazla müsaade edemeyiz, ellerinden aldık. O belediye kaynaklarının dağa gitmesinin önüne geçtik. Biz bu belediye başkanlarını görevden alınca sadece HDP değil CHP de karşı çıktı. Vatandaşa su yok, çöp toplama hizmeti yok. Şehirler bakımsız. Yani siz bunu mu istiyorsunuz? Zaten oldum olası bu CHP milletin bir derdine derman olmamış. Bunlarda taş üstüne taş koyma yok. Bunların işi konuşmak, konuşmak, konuşmak. Laf üstüne laf koymak. Bunları biz İstanbul’dan iyi biliriz. Çöp dağları, hava kirliliği... Recep Tayyip Erdoğan bunları iyi bilir. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokadını vuracak mısınız? Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız" dedi.

"24 Haziran dönüm noktası olacak"

24 Haziran’ın dönüm noktası olacağını ifade eden Yıldırım, "Terör bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devletle millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır. 81 milyonun kardeşliğinin daha da sağlamlaşacağı bir tarihtir 24 Haziran. 24 Haziran, Muşlu öğrencinin, emeklinin, esnafın, memurun, hanım kardeşlerimizin bayramı olacak" şeklinde konuştu.

"400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi kazandıracağız"

Muş’a 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi kuracaklarının müjdesini veren Başbakan Yıldırım, "Muşa müjdelerimizi konuşalım. 16 yılda Muş’a çok büyük hizmetler yaptık. Muş’ta 2 bin derslik vardı. İktidara geldiğimiz günden bu yana 3 bin 500 daha derslik yaptık. 2007’de Alparslan Üniversitesini kurduk. Şimdi bir de Ziraat Fakültesi kuruyoruz. Bulanık’a, Varto’ya, Hasköy’e Meslek Yüksekokulu açıyoruz. Millet bahçesini de yaparız. Malazgirt’e ve birkaç yeni ilçeye de yurtlar açacağız. Malazgirt’e 50 yataklı bir hastane yapıyoruz, yakında açılacak. Yine Muş’un büyük bir hastane ihtiyacı olduğunu biliyorum. Muş’a tam 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi kazandıracağız. 2003 yılında Muş’ta sadece 16 kilometre bölünmüş yol vardı. 16 yılda 114 kilometre daha bölünmüş yol yapıp, 130 kilometreye çıkardık. 26 Ağustos’ta Muş Havalimanı açılışını yapacağız. Muşlu kardeşim ekmeğini topraktan çıkarır. Muş’a 2017 yılında 95 milyon üzerinde tarım desteği verdik. 16 yılda 902 trilyon tarım desteği verdik. İlk defa mazot desteğini biz başlattık. 2017 mazot desteği ücretleri verilmeye başlandı. Hayvancılıkta yerli üretimi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmanın ardından yol güzergahındaki vatandaşları selamlayarak kentten ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.