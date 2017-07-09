Başkan Asya ’15 Temmuz’u Anma Programı’nı değerlendirdi

Ülke genelinde yapılacak ortak programların yanı sıra Muş’ta da 15 Temmuz’u anma programları düzenleneceğini ifade eden Başkan Asya, "Hain FETÖ örgütünce gerçekleştirilmeye çalışılan ancak milletin kararlı duruşu ile tarih yazılan 15 Temmuz ihanet girişiminin yıldönümünü gerçekleştireceğiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak istişarelerle 15 Temmuz’u ruhuna yakışır bir şekilde anacağız. 11 Temmuz Salı günü şehitlerimizin kabrini ziyaret ederek başlatacağımız etkinliklerimiz 16 Temmuz sabahına kadar devam edecek. Salı gününden itibaren cadde ve sokaklarımızı bayraklarla donatarak güçlü birlikteliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Hain girişimin olduğu gece dilini, ırkını, aşiretini, siyasi düşüncesini bir kenara bırakarak vatanına sahip çıkmak için sokaklara çıkan yürekli Muş halkını, 15 Temmuz Cumartesi günü belediye meydanına davet ediyorum.Sabaha kadar devam edecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız ve gelecek nesillere aktarılması için öncülük edeceğiz” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimin Türkiye için dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Feyat Asya, “15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. Dolayısıyla bu süreçte yaşanılanları iyi aktarmamız lazım. 15 Temmuz ruhunu hep beraber yaşatarak gelecek nesillere anlatalım. O zalim çete, eğer o ihanet girişiminde başarılı olsaydı şu an Türkiye diye bir şey kalmazdı. Dolayısıyla bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz anma programlarına tüm halkımızın iştirak etmesini rica ediyorum. Nasıl bir birlikteliğe sahip olduğumuzu herkes görsün. Allah, ümmetin umudunu bağladığı bu ülkeye bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hep daim etsin. Kardeşlik hukukumuza halel getirecek tüm girişimlerden bizleri muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.