Başkan Asya, Bayındır Memur-Sen heyetini ağırladı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muş’a gelen Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Muş Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın makamında ağırladığı Tufanoğlu’na Bayındır Memur-Sen Muş İl Başkanı Erkan Asya ve yönetimi eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, daha önce Memur-Sen ailesinin birçok kademesinde görev yapmış biri olarak kendilerini Muş’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki önemine değinen Başkan Asya, sendikacılıktan kazandıkları fikir alışverişini halen sürdürdüklerini ve bu bağlamda çok güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır yapılan hizmetlerle ilgili misafirlerini bilgilendiren Başkan Asya, proje belediyeciliğini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarının altını çizdi. Yapılan ve planlanan hizmetler hakkında sürekli vatandaşlarla istişare yaptıklarının altını çizen Başkan Asya, aynı şekilde Muş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bu süreçte kendilerine paydaş olarak gördüklerini kaydetti. Muş’a hizmet yolunda kendilerine ulaştırılan bütün önerileri dikkatle değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Asya, kalkınmanın ve gelişmenin elbirliği ile gönül birliği ile gerçekleşebileceğini vurguladı.

Başkan Asya, Bayındır Memur-Sen heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Genel Başkan Tufanoğlu’na bir fincan takımı hediye etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu da, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.