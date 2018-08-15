Başkan Asya, “Bugün olsa, yine altyapı işine girerdim”

Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Caddesi güzergahındaki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Cadde üzerindeki kahvehanelerde oturan vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Asya, yapılan hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendirirken, önerilerini dinledi. Hayata geçirilen projeler ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlara hitap eden Başkan Asya, Muş’un hak ettiği konuma gelmesi için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. 4,5 yıl içerisinde ihtiyaç duyulan birçok hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya; bu başarıları, zorluklara katlanarak ulaştıklarını ifade etti. Son iki yılda uygulanan alt ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşların mevcut düzenlerine dokunduklarını anımsatan Başkan Asya, bu süreçte karşılaştıkları sıkıntıları halkın anlayışı ve desteği ile bertaraf ettiklerini belirtti. Muş sevdalısı herkesin yapılan çalışmalara destek verdiğini kaydeden Başkan Asya, bu durumun kendilerine moral ve motivasyon sağladığını, daha fazla hizmet etmek için teşvik ettiğini vurguladı.

Hakaret olmadığı müddetçe yapılan her türlü eleştiriyi dikkate aldıklarının altını çizen Başkan Asya, “Malumunuz son iki yıldır alt ve üstyapı alanında başlattığımız çalışmalar neticesinde şehir adeta şantiye alanına dönmüş durumda. Bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirirken, diğer yandan döşemelerin bittiği bölgelerin üst yapısını yapıyoruz. Haliyle bu süreçte vatandaşlarımızın hareket alanı kısıtlı oluyor. Ancak bugüne kadar vatandaşlarımızın hep teveccühü ile karşılaştık. Tabi olumsuz yönde eleştiriler yapanlar da oldu. Bu durumda yaptığımız işin ehemmiyetini anlattık. Uygulanan projelerin detaylarını paylaştık. Yapılan çalışmaların ne kadar meşakkatli olduğunun izahını yaptık. Bu çalışmaları yaparken biz de hep sahada olduk. Halkımızla iç içe olduk ve olmaya devam ediyoruz. Biz anlattıkça, vatandaşlarımız bize hak verdi. Biz eksikliklerimizi giderdikçe, vatandaş takdir etti. İnşallah, vatandaşlarımızın bu teveccühlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz. Bana sürekli altyapı projesini başlattığım için pişman olup olmadığımı soruyorlar. Ben de, yaşanan bunca sıkıntılara rağmen hiç pişman olmadığımı, bugün bile olsa tereddütsüz aynı kararı vereceğimi söylüyorum. Çalışmalardan kaynaklı bazen su kesintileri yaşanıyor. Cadde ve sokaklar toz duman için kalabiliyor. Bu sıkıntılar yaşandığında vatandaşların tepkisi ile karşılaşabiliyoruz. Ancak bütün bu zorluklara rağmen ‘iyi ki bu projemizi yaptık’ diyoruz. Seçim arefesine girdiğimiz bu dönemde bile olsa aynı şeyi yapardım. Halkımızın refahı için bu işe el attık. Hiçbir siyasi hesabımız olmadı. Allah’ın izniyle başlattığımız bu projeler tamamlandığında vatandaşlarımızın hayır duası ile yad edileceğiz” ifadelerini kullandı.