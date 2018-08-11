Başkan Asya, Göletli Park’ta incelemelerde bulundu

Muş’un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmete sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha tamamlama aşamasına getirdi. Muş-Bitlis karayolu üzeri Fidanlık mevkiinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Göletli Park çalışmalarda sona gelindi. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların hızla devam ettiği park alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Birim amirlerinin eşlik ettiği Başkan Asya, yeni park alanında uygulanan imalatları yakından inceleyerek, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Göletli Park Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. Bbu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Asya, “İlimizin ikinci büyük parkını inşa etmek üzere sezon başında başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. 56 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz parkı hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kuruyoruz. Proje kapsamında 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kuruldu. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak gölet, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta 47 çeşit bitki çeşidi kullanılacak. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulacak olan Göletli Parkta çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturuyoruz” dedi.

Muş’un yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Asya, “Göreve geldiğimizde yeşil alan sorunu had safhadaydı. Allah’a şükürler olsun ki 4 yıl içinde çok güzel alanlar oluşturduk. Mahallelerdeki boş alanları değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tür büyük projelerle de vatandaşlarımızın genelinin istifade edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Halkımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu projemizi de diğer projelerimiz gibi başarılı bir şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.