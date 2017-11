Başkan Asya, öğretmenleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Ayrıca mesai saatinin başlamasıyla birlikte okulları ziyaret eden Başkan Asya, öğretmenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Öğretmenler Günü dolayısıyla Vali Adil Yazar İlk-Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenleri ile bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, öğretmenlere karanfil vererek günlerini tebrik etti. İlk olarak Vali Adil Yazar İlkokulunu ziyaret eden Başkan Asya, daha sonra sırasıyla Vali Adil Yazar Ortaokulu, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokuluna gitti. Başkan Asya, okul ziyaretlerinin yanı sıra Muş merkezdeki bütün okullara çiçek, yaş pasta ve içecek göndererek öğretmenleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Asya, okul ziyaretleri sırasında kendisini yoğun ilgi ve sevgi ile karşılayan öğrencilerle de yakından ilgilenerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaretler sırasında öğretmenlere hitaben konuşan Başkan Asya, kutsal bir meslek icra ettiklerini belirterek, "Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine sizler vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine ve sorumlu oldukları ülkelerine faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim. Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. İmkanlar dahilinde bizden istediğiniz her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu mutlu gününüzde de sizlerle beraber olmak istedik. Her gününüzün bu özel gün gibi geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Belirli aralıklarla şehir merkezindeki okulları ziyaret ettiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, ’Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ anlayışını sürdürerek herkesin görüş ve önerilerine açık olduklarını kaydetti. Belediyenin faaliyetleri ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde hayata geçirilen ve planlanan çalışmalara değinerek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. 2017 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçirdiklerini belirten Başkan Asya, bu kapsamda alt yapı ve üst yapı alanında önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade etti.

Alt yapı gibi süreç isteyen ve meşakkatli projeleri başlattıklarını ifade eden Başkan Asya, bu konuda vatandaşlardan sabırlı olmalarını ve destek vermelerini beklediklerini, girmiş oldukları zorlu dönemin ardından hep birlikte feraha ulaşacaklarını sözlerine ekledi. Yol, kaldırım, çevre temizliği, alt yapı ve üst yapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yaptıklarını vurguladı. Çocukların, gençlerin ve bayanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, için Bilgi Evleri projesini başlattıklarını, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını ve 3 bilgi evinin de ihale edildiğini kaydetti.

Yoğun geçen çalışma sezonunun ardından kış mevsimine girdiklerini hatırlatan Başkan Asya, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için karla mücadele konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını da ifade etti.

Başkan Asya, konuşmasının ardından öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Öğretmenler de, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarını paylaşan Başkan Feyat Asya’ya teşekkür ettiler.

Öğretmenlerden Başkan Asya’ya teşekkür

Muş’un çeşitli okullarında görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarına çiçek, yaş pasta ve içecek gönderen Belediye Başkanı Feyat Asya’ya teşekkür ettiler. Görev süresi içerisinde yaptığı hizmetlerin yanı sıra insan odaklı çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Başkan Asya, şehir merkezinde görev yapan eğitimcileri de özel günlerinde unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla merkezdeki bütün okulların öğretmenler odasını süslettirerek, çiçek, yaş pasta ve içecek bıraktıran Başkan Asya, öğretmenlerin özel günlerini anlamlı kıldı. Sabahın erken saatlerinde okullarına giden öğretmenler, kendileri için yapılan jeste karşılık mutluluklarını dile getirdi. Bazı eğitimciler, Başkan Asya’yı veya belediyeyi arayarak, bazıları da sosyal medya hesapları üzerinden teşekkürlerini iletti.

Öğretmenler, özel günlerinde kendilerini unutmayan Başkan Asya’ya teşekkür ederek, Muş’a hizmet yolunda başarılar dilediler.