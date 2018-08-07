Başkan Asya, protokol üyelerini Kale’de ağırladı

Hemen hemen her mahallede çalışmalar yaparak bir değişim ve dönüşüm süreci başlatan Muş Belediyesi, Kale Mahallesi’nde de önemli çalışmalara imza atıyor. Kale Parkının çevresine kale görünümlü ihata duvarları yapan Muş Belediyesi, parkın üst kısmında Muş’un 150 yıl önceki tarihi evlerini sembolize eden bir Kültür Evini de inşa ediyor. Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü dolayısıyla Valilik binasında yapılan değerlendirme toplantısından sonra protokol üyelerini Kale Parkında yapılan çalışmaları incelemeye davet eden Belediye Başkanı Feyat Asya, burada yapılan hizmetleri bir bir kendilerine anlattı. İncelemelere; Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Hasköy Kaymakamı Furkan Ökkeş Karakurt, Korkuti Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, kamu kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Protokol üyelerine çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Muş’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenleme projesini uyguluyoruz. Merkeze hakim bir noktada bulunan Kale Parkını adına yakışır bir şekilde cazip bir hale getirmek üzere gerekli planlamayı yaptık. Söz konusu alanda, şehrin hemen hemen her noktasından görünecek şekilde kale görünümlü ihata duvarı örüldü. Doğal taşlarla uygulanacak proje ile güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını umuyorum. Bununla beraber parkın üst kısmına Muş Kültür Evini yapıyoruz. Bu projemizi de Muş’un eski evlerinden esinlenerek tasarladık. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi temsil edecek şekilde yapacağımız Kültür Evini bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu tür çalışmalarla hem Muşlu hemşehrilerimizin geçmişi yad etmesini sağlayacağız hem de farklı illerden gelen vatandaşlarımıza ilimizi tanıtma fırsatı bulacağız” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden protokol üyeleri, gayretlerinden ve başarılı projelerinde dolayı Başkan Asya ve ekibini tebrik ettiler.