Başkan Asya, su deposunda incelemelerde bulundu

Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen değiştirildiği altyapı projesi kapsamında yeni depoların yapımı devam ederken, mevcut su depoları da kapasiteleri arttırılarak yenileniyor. Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposu da bin 500 ton kapasiteden 3 bin ton kapasiteye çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanma aşamasına getirildiği deponun bu sezon içerisinde faaliyete sunulması planlanıyor. Altyapı projesi başlatıldığı günden itibaren çalışmaları anbean takip ederek gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda talimatlar veren Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak Muratpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden su deposundaki çalışmaları inceledi.

Seramik döşemesinin yapıldığı deponun kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Asya, başlatılan çalışmalarla Muş’un altyapı ve içme suyu konusunda herhangi bir sorununun kalmayacağını belirtti. Başkan Asya, “Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi aşama aşama yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapı projemiz kapsamında mevcut içme su depolarının kapasitelerini arttırarak yeniliyoruz. Çalışma sezonun başlaması ile mevcut su depolarının yerine yeni depoların yapılması için gerekli hazırlıkları yaptık. Ekiplerimiz depolara giden bağlantı şebekelerini ana hatlara bağladılar. Daha sonra yapımına başlanan Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposu tamamlanma aşamasına getirildi. Kaba inşaatın bittiği su deposunun iç kısmına seramik döşemesi yapılıyor. Bu sezon içinde 3 bin tonluk deponun yapımını tamamlayarak kullanıma sunacağız” dedi.

Sıkıntılı bir sürece girdiklerini ve elbirliği ile bunun üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Asya, “Başlattığımız bu çalışmalar sırasında ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Depoların ve şebekelerin yenilenmesi sırasında zaman zaman kesintiler, aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bizler, yaşanacak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buna rağmen oluşabilecek sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah’ın izniyle bu birlikteliğimizle bütün engelleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, çalışmaların yapıldığı bölgede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Asya, kendilerine hediyeler vererek sevindirdi.