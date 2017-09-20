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20 Eylül 2017 12:54

Başkan Asya: "Temiz bir Muş için çalışıyoruz”

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Başkan Asya:

20 Eylül 2017 12:54


Muş Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için temizlik alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik ekipleri, katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesinin yanı sıra konteynerleri yıkayarak dezenfekte etmeyi de ihmal etmiyor. Tüm çalışmalarında halk sağlığına öncelik veren Muş Belediyesi, çöp konteynerini yıkayarak kötü kokuların yayılmasını önlüyor. Temizlik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Her alanda olduğu gibi ilimizin temizliği alanında da çalışmalarımızı itinayla sürdürmekteyiz. Şehrin imarı ve inşasında olduğu gibi temizlik işleri de bizim asli görevlerimiz arasındadır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Donanımlı araç ve gereçlerimizle şehrin her noktasındaki kötü görüntüleri ortadan kaldırıyoruz. Son olarak aldığımız konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile il genelindeki tüm konteynerleri belirli aralıklarla steril konuma getiriyoruz. Hizmete sunduğumuz yeni araç, çöp konteynerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede kötü kokuların yayılmasını önlerken, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz” dedi.


Sıcak hava nedeniyle çevreye kötü koku yayan ve açık alanlara atılan çöplerin belediyenin belirlediği saatlerde çöp konteynerlerine bırakılması konusunda vatandaşları uyaran Başkan Asya, "Vatandaşlarımızın özellikle temizlik konusunda anlayış göstermelerini bekliyorum. Çöpleri gelişi güzel bırakmamalarını rica ediyorum. Hemen hemen tüm sokaklarda ve köşe başlarında çöp konteynerleri bulunmaktadır. Çöplerin poşet içinde belirlenen yerlere bırakılması halkımızın sağlığı açısından da çok önemlidir" diye konuştu.


Yaz sıcaklarının etkili olduğu bugünlerde günün stres ve yorgunluğunu atmak için mesire alanları ve parklara akın eden vatandaşları da uyaran Başkan Asya, “Halkımızın güzel bir ortamda piknik yapabilmeleri, aileleri ile birlikte temiz hava alarak güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan mesire alanlarımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın bu alanlarda günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra etrafa yayılan çöpleri toplayarak, çevrenin temiz kalmasını sağlamaları gerekir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bütün mahallelerde düzenli olarak çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Asya, cadde ve sokakların temizliği konusunda şikayeti olan vatandaşların belediyenin ALO 153 istek ve şikayet hattına bildirmelerini istedi.




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