Başkan Asya’dan fedakar teyzeye ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yol genişletme çalışmaları sırasında evini ve arsasını bedelsiz bir şekilde yola terk eden Güleser Aksoy’u evinde ziyaret ederek, bu anlamlı desteğinden dolayı teşekkür etti

Muş Belediyesinin, Bitlis Caddesi’ni Hürriyet Caddesi’ne bağlayan 131. Sokaktaki genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genişletme çalışmaları sırasında yola giren evler kamulaştırıldıktan sonra yıkılarak yola dahil ediliyor. Dere Mahallesi 131. Sokaktaki genişletme çalışmalarında evi yola giren Güleser Aksoy ve çocukları tam bir fedakârlık örneği sergiledi. Başkan Asya’nın kamulaştırma teklifini olumsuz karşılayan Aksoy ailesi, mahalle sakinlerinin ve Muş halkının hayır duasını almalarının kendileri için yeterli olacağını ifade ederek, söz konusu yeri yola terk etmek üzere hibe ettiklerini söylediler.

Güleser Aksoy ve çocuklarının bu anlamlı jestine karşılık kendilerini Saray Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Asya, bu fedakârlıklarından çok etkilendiğini ifade ederek şükranlarını sundu. Başkan Asya, “Sizin gibi hemşehrilerimizin olmasından gurur duyuyorum. Gerçekten çok farklı duygular yaşamama vesile oldunuz. Bu tür hizmetlerimize sizin gibi annelerimizin ve yetiştirdiğiniz pırlanta gibi çocuklarınızın bu şekilde destek vermesi bizleri ziyadesi ile memnun etti. Herhangi bir karşılık beklemeden böylesine bir fedakârlık yapmanız takdire şayan. Unutmayın ki o yolu kullanacak olan herkes size minnettar kalacak ve sizleri hayır duaları ile yâd edecektir. Muş sevdalısı olmanın nasıl olduğunu bir kez daha bize öğrettiniz. Belediye başkanı olarak değil, bir Muşlu olarak her zaman hizmetinizde olacağımı bilmenizi isterim. Allah sizlerden razı olsun. Memleketimize ve milletimize yaptığınız bu jeste karşılık sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, çocuklarınız ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi nasip etsin” dedi.

Başkan Asya ve beraberindeki belediye meclis üyesi Fevzi Köse ve Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı’yı, oğlu Ahmet Aksoy ile birlikte karşılayan Güleser teyze de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dere Mahallesi’ndeki evimizin çevresindeki çalışmalarınızı gördük. Vatandaşlarımıza daha güzel imkanlar oluşturmak için gece gündüz hep bir mücadele içindesiniz. Bizler de yapılan hizmetlerinize katkıda bulunmak için böyle bir karar aldık. Dünya malının dünyada kalacağına iman etmiş kullarız. Muş’un tamamı bizim olsa ne fayda. Hepimizin gideceği yer belli. Bizim sadece isteğimiz yıllarca beraber yaşadığımız mahalle sakinlerine ve memleketimize bir katkıda bulunmak. Bir kez daha sizi ağırlamaktan onur duyduğumu ifade eder, teşekkür ederim” şeklinde konuştu.