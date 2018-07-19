Başkan Asya’dan TÜGVA’nın yaz kurslarına ziyaret

Muş Belediyesi, eğitimli bir neslin yetişmesi için sosyal sorumluluk projelerinde ve eğitsel etkinliklerde rol almaya devam ediyor. Bilgi evleri kompleksini kurarak bu alanda yaşanan eksikliği ortadan kaldıran Muş Belediyesi, kamu kurum kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının da düzenledikleri faaliyetlere paydaş olarak çocukların iyi bir geleceğe sahip olmalarına katkı sağlıyor. Çocukların ve gençlerin daha güzel koşullarda kendilerini yetiştirmeleri için tüm imkânları seferber eden Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin imarı ve inşası kadar bu konunun da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Başkan Asya, son olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliğinin organizesiyle Muş Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği yaz kurslarının yapıldığı Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. TÜGVA İl Temsilcisi Tahsin Oran ve yönetim kurulu üyeleri ile Okul Müdürü Şerafettin Yıldız tarafından karşılanan Başkan Asya’ya kursları ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş da eşlik etti.

Öğrencilerle bir araya gelmeden önce il müdürleri ve TÜGVA yetkilileri ile hasbıhal eden Başkan Asya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzundan öğrencilerin istifade etmesi için ihtiyaç duyulan onarım çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

Daha sonra kursların yapıldığı sınıfları gezen Başkan Asya ve beraberindekiler, burada öğrencilerle bir araya geldi. Yaklaşık 100 ortaokul öğrencisinin 4 hafta süre ile Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, siyer ve İngilizce gibi alanlarda eğitim gördüğünü, derslerin sonunda sportif faaliyetler yaptıklarını öğrenen Başkan Asya, yaz tatilini bu şekilde dolu dolu geçiren öğrencileri tebrik ederken, bu imkanı sağlayanlara da teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Asya, onlarla yakından ilgilenerek tavsiyelerde bulundu. Son yıllarda eğitim alanında geçmiş ile kıyas edilmeyecek şekilde önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Asya, “Sizlere bugün sunulan imkanlardan daha önce bahsetmek mümkün değildi. Kamu kurumları sizler için hayırda yarışırcasına mücadele ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz güzel bir ortamda eğitim görebilmeniz için okul tahsis ederek, öğretmenler belirliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz sizin sportif faaliyetlerden istifade etmeniz için tesislerini sonuna kadar açıyor. TÜGVA’daki kardeşlerimiz, işlerinden güçlerinden fedakarlık yaparak sizin için çalışıyor. Muş Belediyesi olarak bizler de sizin eğitimli, ailesine ve milletine faydalı bireyler olmanız için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunları yaparken sizlerden sadece başarılı olmanızı ve iyiliklerle kötülükleri idrak ederek hayatınızı güzel bir şekilde belirlemenizi istiyoruz” dedi.

Devletin imkanlarının amacına uygun bir şekilde kullanılması durumunda başarının geleceğine dikkat çeken Başkan Asya, “Bugün sizleri böyle bir ortamda gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum ve sizlere imrendim. Çünkü bizim dönemimizde okuma şartları bu kadar iyi ve eğlenceli değildi. Tanıdığımız birinden ders alabilmemiz çok büyük bir lütuftu. Ancak şimdi şartlar değişti. Sizler dininizi, diyanetinizi, dünyanızı rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede vatanınıza ve bayrağınıza faydalı olacağınıza inanıyorum. Allah muhafaza geleceğiniz kararmasın, hep aydınlık olsun. Kendinizi iyi bir şekilde yetiştirerek bu ülkenin asıl yöneticileri ve sahipleri sizler olun. Hiçbir çocuğun başına bir olumsuzluğun gelmesini istemiyoruz. Aksi bir durum olduğunda gerçekten üzülüyoruz. Dolayısıyla dini bir terbiye almadığımız zaman, aile terbiyesinden istifade etmediğimiz zaman ister istemez olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Onun için bu tür faaliyetler içerisinde emin ellerde olduğunuzu unutmayın. Bizler tüm imkânlarımızla sizin hizmetinizdeyiz. Sizlerin çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bahtınız açık olsun, Allah sizleri muvaffak etsin. Bu imkanı sizlere sunan tüm kamu kurum kuruluş ve STK’lara sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda öğrencilere yüzme havuzunun önümüzdeki günlerde açılacağının da müjdesini veren Başkan Asya, bu konuda katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş da birer konuşma yaptılar. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.