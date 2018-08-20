Başkan Aydemir’den depremle ilgili açıklama

9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirirken, bin 747 kişinin de yaralandığını ifade ederek, “Deprem unutulan bir gerçek, bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor” dedi.

Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Aydemir, 1966 yılında meydana gelen depremle ilgili olarak vatandaşların dikkat çekmeleri yönünde bir basın açıklaması yaptı. Başkan Aydemir, 52 yıl önce 19 Ağustos cuma günü saat 14.22’de 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 747 kişinin de yaralandığını dile getirerek vatandaşların bu konuda her zaman depreme hazırlıklı olmaları konusunda yarılarda bulundu. Aydemir, “52 yıl önce 19 Ağustos 1966 tarihi Cuma günü saat 14.22 de 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirdi, bin 747 kişinin de yaralandı. 1966 depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir. Şurası bir gerçek ki coğrafyamız deprem coğrafyası. Neredeyse yüzde 95 oranında depremsellik üreten coğrafya insanlarımızın yüzde 90’ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. İlçemiz kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği yerde olması en riskli ilçelerdendir. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini ortaya koymak ve her an benzer riskler ortaya çıktığında hazırlıklı olmak için bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Hedefimiz özellikle “deprem öldürmez bina öldürür” sözünü aklımızdan çıkarmayarak. Hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun tüzük ve yönetmeliklerin ön gördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır” dedi.

Depremin unutulan bir gerçek olduğunu ifade eden Aydemir, “Bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor. Bizin insanlar olarak yeryüzü ile barışmamız gerekiyor. O zaman afetler olmadan kendimizi hazırlayabilir riski azaltabilirsek can kaybını ve maddi kaybını engelleyebiliriz. Bunu da hep beraber sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ve merkezi kurumlarla el ele vererek yapabiliriz. Şu anda ilçemizde meydana gelebilecek bir depremde ne kadar hazırlıklıyız. Konuşmamı noktalarken, depremlerde kayıp ettiklerimizi saygıyla anıyor. Allahtan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.