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03 Ağustos 2018 14:09

Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel Cuma Namazında Bulanıklılara Veda etti

Muş’un Bulanık ilçesinde 2016 yılından bu yana görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Cuma namazında vatandaşlardan helallik isteyerek veda etti.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel Cuma Namazında Bulanıklılara Veda etti

03 Ağustos 2018 14:09


Geçtiğimiz hafta yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamesiyle, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Velat Öncel Bulanıklılarla vedalaştı. Öncel, veda ziyaretleri kapsamında Cuma namazında bütün Bulanıklılardan helallik istedi. İki yıl görev yaptığı Bulanık’tan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadığı ifade eden Başsavcı Velat Öncel, “iki yıldır Bulanık ilçesinde görev yapıyorum. Çok güzel günlerimiz oldu. Bende sizden razıyım Allah’ta sizlerden razı olsun. Haklarınızı helal edin. Görev süresince sıcak ilgi gösteren Bulanıklılara teşekkür ederim” dedi.


Bulanıklı vatandaşlar, Cuma namazında Başsavcı Velat Öncel’e haklarını helal ederek, yeni görev yerinden başarıları dilediler.


İlçe Müftüsü Murat Karanci; Başsavcı Velat Öncelin vedasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, yeni görev yerinde kendisine başarılar dileklerini iletti.




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