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18 Ağustos 2018 17:30

Bulanık’ta kurbanlık satışlarında durgunluk

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Kurban bayramına sayılı günler kala hayvanlarını satışa çıkarmaya başlayan besiciler, satışlarında durgunluk olduğunu ileri sürdüler.

Bulanık’ta kurbanlık satışlarında durgunluk

18 Ağustos 2018 17:30


Kurban bayramına sayılı günler kala Bulanıklı besiciler, hayvanlarını satışa çıkarmaya başladı. Bu sene kurbanlık satışlarında durgunluk olduğunu belirten besici Süleyman Yeler, "Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadığı halde satışlar biraz durgun. Bugün sadece 2 hayvan satabildim. Bayrama da daha zaman var bekliyoruz. 1200 ile 1500 lira arasında güzel bir kurbanlık bulunabilir. Yem, saman ve arpa fiyatındaki artış nedeni ile üretim yapamaz hale geldik. Vatandaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor. Ama biz üreticiler de şikayetçiyiz. Yem fiyatları aldı başını gidiyor” dedi.


Fiyatlardaki yükseklik nedeni ile kurbanlık alamadığını anlatan Ali Gündoğdu isimli vatandaş, “Ben kurbanlık almak için geldim ama durum pek iyi değil. Büyükbaş hayvan fiyatına 10 bin, 15 bin diyorlar. Büyükbaş hayvan alamayacağız bu gidişle. Bu sene küçükbaş hayvan alırız” dedi.




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