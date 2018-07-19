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19 Temmuz 2018 18:16

Bulanık’ta mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından yaptırılan mobil kesimhanenin açılışı törenle yapıldı.

Bulanık’ta mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

19 Temmuz 2018 18:16


Kültür Mahallesi’ndeki hayvan pazarı yanında yapılan modern kesimhaneden çıkacak etlerin hijyenik ve güvenilir şekilde vatandaşların sofralarına ulaştırılması hedefleniyor. Mobil kesimhanenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık’a hayırlı olmasını diledi.


Mobil kesimhane hakkında bilgi veren belediye personeli veteriner Ahmet Aysel ise, "Hayvanlar, tam otomatik sistemle hijyenik ortamda kesilecek ve parçalanacak. Kesimhane içinde veteriner ile personel odası, soğuk hava deposu, otomatik kesim, parçalama, soyma, deri ve hayvan bekleme üniteleri bulunuyor. Günlük 45 adet küçükbaş ve 15 adet büyükbaş hayvanının kesimi yapılabilir. Soğuk hava deposunda muhafaza edilen etler daha sonra nakil edilerek sofralara hazır bir hale getirilecek" dedi.


Açılışa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.




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