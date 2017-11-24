Bulanık’ta Öğretmenler Günü etkinliği

Bir restoranda verilen yemekle öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Turgut Özal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Gürdal Ağkaya, “Öğretmenlerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Öğretmenler Günü gibi günler bizler için oldukça önemli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize daha güzel hizmetler verebilmek anlamında bu tür günleri önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu yemeğe katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum” dedi.

Okul Müdürü Yahya Demir ise, böyle günlerde bir araya gelmenin önemine değinerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ettiğimizi görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür günlerde bizleri yalnız bırakmayan okul aile birliğimizin saygı değer üyeleri, bu okuldan yetişmiş değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.