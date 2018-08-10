Bulanık’ta yol asfaltlama çalışması

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ile birlikte grup köy yollarında yapılan sıcak asfalt çalışmalarını denetleyerek, firma yetkilisi Mehmet Bilgin’den bilgi aldı. Kaymakam Uzan, denetlemede firma yetkililerinden yolun standartlara uygun bir şekilde yapılmasını ve eylül ayı ortalarına kadar sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasını istedi. Uzan, “Bu yıl 12,4 kilometre KÖYDES, 3 kilometre de İl Özel İdaresi programı kapsamında olmak üzere toplamda 15,5 kilometreye yakın asfalt çalışması yapmış olacağız. 7 metre genişliğinde bir asfalt olacak. Altına PMT serilerek kaliteli bir asfalt yapmaya çalışıyoruz. Toplamda 6 milyon 355 bin liraya mal olacak bir asfalt. İlk defa Bulanık’ta sıcak asfalt çalışması Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz marifeti ile hayat buluyor. Burası da en yoğun kullanılan bir yol. En işlek ve yoğun yolu programa aldık. Aynı zamanda belediye marifeti ile 3,2 kilometre BSK çalışmamız olacak. Burayı Bulanık yol ayırımına bağlamış olacağız. Bulanık yol ayırımdan itibaren yaklaşık 20 kilometreye yakın belediye, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği marifeti ile asfaltlanmış olacak” dedi.

Köy yollarında ilk kez bu sene sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirten Uzan, “Grup köy yollarından başladık. İnşallah bu bir başlangıç, üç grup yolumuzda önümüzdeki sene de devamı gelecek. Toplamda 6 milyon 355 bin liralık bir rakama mal oluyor. Bulanık tarihinde önemli bir kaynaktır. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizde bu hizmeti Bulanıklı hemşehrilerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Allah yollarını ve izlerini açık etsin. Bu yolu gülle kullansınlar” ifadelerini kullandı.