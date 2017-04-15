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15 Nisan 2017 09:52

Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde çetin gecen kış mevsiminin ardından eriyen kar suları ve şiddetli yağmur sonrası Karıncalı köyünde ıslah edilmeyen dere suları taştı ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

15 Nisan 2017 09:52


Şiddetli yağış nedeniyle Malazgirt ilçesine bağlı Karıncalı köyünde ıslah edilmeyen derenin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Karıncalı köyü sakinleri, yıllardır ıslah edilemeyen dere yatağının taşmasıyla tarım arazilerinin sular altında kaldığını söylediler. Derenin taşması sonucu çiftçilerin mağdur olduğunu kaydeden köy sakinleri, ”Ekinler suyun içinde kaldı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin konuyla ilgilenmesini istiyoruz. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yaşanan su baskını ile ilgili dilekçe vereceğiz’’ diye konuştular.




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