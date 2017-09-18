Diyanet-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Muş Şube Başkanlığı İl Divan Toplantısı, öğretmenevinde yapıldı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, sendika üyeleri ve din görevlilerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisinin eski Diyanet-Sen’li olduğunu ve her zaman bununla gurur duyduğunu söyledi. Başkan Asya, "Bu yapı içinde yetişmiş olmanın ve daha sonra insanlara faydalı olmak için sizlerin içerisinden kopup, ancak gönülden hiçbir zaman kopmadan ayrı bir kulvarda hizmet vermekteyim. Bu bir ailedir ve bu ailenin içerisinde pişmiş olmanın çok ayrıcalıklarını ve güzelliklerini gördüm. Bu anlamda gerek beraber çalıştığımız zamanlarda, aday adayı olduğumda, seçildiğimde ve çalışmalara başladıktan sonra bana vermiş olduğunuz katkı ve desteklerinizden dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her zaman, dualarınızın bizimle beraber olduğunun farkındayız" dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise Belediye Başkanı Feyat Asya’yı çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bizden birisini bu makamda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepimizin duası başkanımızla birlikte olsun. İçimizden çıkan değerlerimize her zaman sahip çıkıp, desteklemeliyiz" diye konuştu.

İmam hatip mezunlarının ülkeyi yönettiğini ifade eden İl Müftüsü Alettin Bozkurt da, geçmişte imam hatipli olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ’muhtar bile olamaz’ diyerek dalga geçildiğini söyledi. Bozkurt, "Ama Allah’a şükürler olsun şu anda belediye başkanımız da, valimiz de, Cumhurbaşkanımız da imam hatip mezunu. Bugünleri bize yaşatan çok değerli halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece, bu kaynaşmamız olduğu sürece, Allah’ın izniyle hiç kimse belimizi bükemeyecek. En yüksek seda, İslam sedası olacak, din görevlilerinin sedası olacaktır inşallah" dedi.

Din görevlilerinin peygamber varisleri olduğunu dile getiren Müftü Bozkurt, yıllarca misyonerlerin din görevlilerinin önünü kesmeye çalıştığını belirtti. Bozkurt, şöyle konuştu:

"Biz peygamberlerin varisleriyiz. Bundan dolayı, bunu iyi bilen düşmanlar, yıllarca peygamberlerin varislerine düşmanlık yaptılar. Misyonerlerin bir oyunu var. Biliyorsunuz, Hristiyanlığı, İslam ülkelerine yayan onların bilim adamlarıydı. Onların İslam ülkelerine gönderen liderleri, ’gittiğiniz ülkelerde, başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla, bakanlarla iyi geçinen din görevlerinin, peygamberlerin varislerinin maaşlarını en düşük olsun talimatı veriyordu. Bu misyonerlerin oyunuydu. Yıllarca, din görevlilerin maaşı en düşüktü. Çünkü, onların projesi öyleydi. Din görevlilerinin maaşı düşük olsun, devamlı muhtaç olsun, zenginlerin eline baksınlar istiyorlardı. Eğer din görevlilerinin maaşları iyi olursa, o zaman dini en güzel şekilde anlatabilirlerdi. Köyde fahri imamlar, ağaların eline bakıyordu, ağa ne derse onun dediğini yapıyorlardı. Orada kimler güçlüyse onların dediğini yapıyorlardı ki biraz daha fazla zekat ve fitre alıyorlardı. Arabası olan imamlarla ilgili dedikodular üretiliyordu. Ayyaşın, sarhoşun altında en lüks araba vardı ama kimse dedikodu yapmıyordu. Çok şükür o dönemler kapandı, misyonerler ülkemizde artık cirit atamıyorlar. İnşallah bütün İslam aleminde misyonerlere yer olmayacaktır. İslam’ı en iyi bilen peygamber varisleri olan bizler; Amerika’da, Almanya’da, Hollanda’da İslam’ı en güzel şekilde anlatacağız. Biz görevimizi yaparsak, biz çalışırsak Allah bizleri muvaffak kılacaktır ama biz görevimizi yapmazsak, yine bu misyonerler başımıza geçebilirler. Onun için iyi çalışalım ve onları hiçbir zaman unutmayalım."

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi. Toplantı, yemek ikramının ardından sona erdi.