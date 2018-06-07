Ekiplerin zorlu Ramazan mesaisi

Ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla Muş İl Özel İdaresi, kentin yüksek kesimindeki Kale Bağları civarında yol çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde olmamıza rağmen çalışmalarını aksatmayan İl Özel İdaresi, 150’yi aşkın kişinin yaşamını sürdürdüğü Kale Bağları mevkiinde, kızgın güneş altında 8 kamyon ve 3 iş makinesiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekibinin zorlu mesaisini yerinde ziyaret eden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yol açım ve yapım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İnceleme çalışmaları sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yentür, “Yeşil Kuşak Projesi adı altında eski vali Dr. Cengiz Akın döneminde başlatılan bir projenin biz şu anda devamını getirmeye çalışıyoruz. 150’nin üzerinde şu anda dağcılık yapan ev var burada. 8 tane kamyon, 3 tane iş makinesiyle beraber 20 kilometrelik bir yolun stabilize ve sanat yapılarını yapmak için buradayız” dedi.

“Ciddi manada olumlu tepkilerde alıyoruz”

Ormanın öneminden de bahseden Yentür, “Bu kapsamda ‘Ormanı Sevgi Korur’ ilkesiyle hareket ettiğimizde, şu ana kadar defalarca fidan dikilmiş ama bir verim alınamamıştır. Bugün biz bu yolları yaparak, vatandaşın seyri seferini kolaylaştırdığımızda, vatandaş kendisi buralara gelerek, buradaki ormanların gelişmesine ve büyümesine katkı sunar. Muş’un güzel bir bölgesidir. Biz ciddi manada olumlu tepkiler de alıyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın bu sorununu giderebilmek için seyri seferlerini kolaylaştıracağız. 20 kilometre yolu yaklaşık 13-14 iş makinesi grubuyla kesintisiz bir şekilde yapacağız. Daha önceden yaklaşık 50 bin metrekare parke yapılmıştı bu bölgede, stabilizeden sonrada bütçe imkanları nispetinde inşallah buraları parke taşı ile taşlandırarak, vatandaşın ölümsüz bir yol sorununu gidermiş olacağız” diye konuştu.

Ramazan ayında da çalışmaların kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirten Yentür, “Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz burada çalışmaktadır. İş makinesi operatörleri, sanat yapıları yapan arkadaşlar, bunun kontrolünü yapan arkadaşlar, bu mübarek ayda oruçlar ve buna rağmen insanlarımıza hizmet için çalışıyorlar. Özellikle vatandaşın gözündeki mutluluk, bizim o yorgunluğumuzu da gideriyor” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi İş Makinesi Operatörü Mithat Yakışan ise, Ramazan ayında çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Bu hizmettir, artık hiçbir engeli yoktur. İnşallah daha da güzel yapacağız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu büyük bir ibadettir. En büyük farzlardan sonra, en büyük hayırlı iş yol yapmaktır. İnsanların rahat varmak istediği yere gitmesi için bu kolaylığı sağlamak en büyük ibadettir” dedi.

“Bizlere her türlü imkanı sunuyorlar”

Devletin sunduğu imkanlar çerçevesinde bağ evini daha modern bir görünüme kavuşturan Kale Bağları sakinlerinden Kemal Özcanlı da, “Devlet bizlere bu imkanları, yol, su, elektrik getirdiği için böyle modern evler yapıyoruz. Tarihi canlandırıyoruz. Çok memnunuz devletten, bizlere her türlü imkanı sunuyorlar. Devletin getirdiği imkanlarla bağ ve bostanlarımızın içerisinde yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuzda yoktur” ifadelerini kullandı.