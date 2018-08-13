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13 Ağustos 2018 17:12

El frenini çekmeyi unutan şoför, aracını 2 metrelik çukurda buldu

Muş’ta aracının el frenini çekmeyi unutan şoförün aracı, 2 metrelik altyapı çukuruna düştü.

El frenini çekmeyi unutan şoför, aracını 2 metrelik çukurda buldu

13 Ağustos 2018 17:12


Edinilen bilgilere göre olay, merkez Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Aracını yol kenarına park ederek fırına ekmek almaya giden sürücü Osman Ateş, geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracının el frenini çekmeyi unutan Ateş, aracını yüz metre ilerideki altyapı çalışması için açılan çukurda buldu.


Aracın çukura düştüğünü gören oto tamircisi Necati Çelik, "İçinde sürücü olmayan otomobilin gittiğini gördük. Ne olduğunu anlayamadık. Giderek hız alan otomobil, refüje çarpıp yön değiştirdi ve trafiğin tek şeritten verildiği yola girdi. Karşıdan araç gelmemesi ise büyük şanstı. Otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki çukura düştü" diye konuştu.


Araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.




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