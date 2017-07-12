Erentepe beldesinde istişare toplantısı

Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Durmuş, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Baltık ve Kale Mahalle Muhtarı M. Sıddık Tanrıverdi ile belediyedeki makamında bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, “Belediye olarak yapacağımız her hizmette muhtarların büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle sizlerle sık sık paylaşımda bulunmak istiyoruz. Beldemizin gelişmesi adına elimizden gelen en iyi şeyi hep birlikte yapmalıyız. Vatandaşlara hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi ve tüm kurumlarımızdan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız. Size işini yaptırmak için gelen vatandaşlara güler yüzlü davranmanızı bekliyorum. Sonuçta siz nasıl ki bir başka daireye işinizi yaptırmak için gittiğinizde güler yüzle karşılanıyorsanız, vatandaşımızın da aynı sizin gibi karşılanmasını ve işlerinin kısa bir süre içerisinde bitirilmesini bekliyorum’’ dedi.

Kaymakam Uzan, muhtarların istek ve önerilerini dinleyerek, koordinasyon sağlanmak suretiyle beldedeki hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması konusunda gayret sarf edeceklerini dile getirdi.