Eski Bakan Çağlayan’dan Malazgirt’e ziyaret

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti milletvekili adayları ile birlikte seçim çalışmalarına katılmak üzere geldiği Malazgirt ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Çağlayan ve beraberindekiler, Malazgirt Organize Sanayi önünde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından karşılandı. İlçe merkezine kadar konvoy ile gelen Çağlayan ve beraberindekiler, Malazgirt ilçesinde açılan seçim koordinasyon merkezine geldiler. Burada halka hitap eden Çağlayan, "Sizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Bu seçim çok önemli bir seçimdir. Buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim. Cumhurbaşkanına ben Muş ve Malazgirt ilçesinde gidiyorum dedim, o da sizlere selam gönderdi, ’Muş ili ve ilçelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımı çok seviyorum’ dedi. Malazgirt tüm Türkiye’de önemli bir ilçedir. Sultan Alparslan burayı fethettiği zaman burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz de yardım etti. Bu vatan böyle kuruldu. Sevgili Malazgirt buraya birbirinden değerli 4 milletvekili adayımızla birlikte geldim. Sizler hepsini çok yakından tanıyorsunuz. Hepsi de birbirinden çok değerli insanlardır. İnşallah bu seçimlerde Muş’ta dört sıfır yapacağız. Sizlere bu konuda güveniyoruz. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Allah’a emanet olun” dedi.

Çağlayan, daha sonra Malazgirt Hükümet Konağı’na geçti. Burada Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Karaoğlan ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Çağlayan, kaymakamlık makamına geçerek, Kırlı’da yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldı. Çağlayan ve beraberindeki heyet, görev yapan askerleri ziyaret ettikten sonra Muş’a gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.