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13 Haziran 2018 21:18

EÜAŞ’tan geleneksel iftar programı

Elektrik Üretim A.

EÜAŞ’tan geleneksel iftar programı

13 Haziran 2018 21:18

Ş. (EÜAŞ) Muş Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından, EÜAŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan’ın katılımlarıyla geleneksel iftar programı düzenlendi.


Ş. (EÜAŞ) Muş Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından çalışanlarına yönelik geleneksel iftar programı düzenlendi. Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen iftar programına; EÜAŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, EÜAŞ Muş Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürü Hüseyin Örün, Enerji Bir Sen Muş Başkanı Yaşar Kök, Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür ile Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü çalışanları katıldı.


İftarın açılmasıyla birlikte yapılan açılış konuşması sonrasında kürsüye gelerek bir konuşma yapan EÜAŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Bu akşam benim için hakikatten çok önemli ve kıymetli bir akşam. Hani ‘gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür’ diye bir söz var. Biz özellikle bu sözü de dikkate alarak, bugün buradayız. Bize bugünden sonra daha fazla koşturmak, daha fazla çalışmak düşer. Enerji sektöründe ülkemiz hamdolsun son dönemde ciddi mesafeler katetti” şeklinde konuştu.


Katılımlarından ötürü katılımcılara teşekkürlerini ileten Alkan, çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik ederek, konuşmasını sonlandırdı.


Konuşmalar sonrasında, Muş Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürü Hüseyin Örün ve Enerji Bir Sen Muş Başkanı Yaşar Kök tarafından, Müdür Alkan’a hediyelerin takdim edilmesi ve sonrasında hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle iftar programı sona erdi.




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