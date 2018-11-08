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Gazetecilerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.


Haber 1071 Gazetesi imtiyaz sahibi Atilla Demir, Alparslan Diyarı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sami Demir ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Veysel Eşin, göreve yeni başlayan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Gazetecileri makamında kabul eden Kaymakam Emre Yalçın, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti. İlçenin sorunlarını gazetecilerden dinleyen Kaymakam Emre Yalçın, tarihi Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Malazgirt ilçesini ve Malazgirt halkını çok sevdiğini dile getiren Kaymakam Yalçın, ilçenin kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çaba sarf edeceklerini kaydetti. Kaymakam Yalçın, “Malazgirt ilçesi tarihi ve çok şirin bir ilçedir. Bu tarihi ilçede bulunmaktan ve burada görev yapmaktan son derece onurlu ve gururluyum. Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı burasıdır. Atalarımızın, dedelerimizin toprağıdır. Malazgirt ilçesi, hükümetimizin yatırımları ile gelişmekte olan bir ilçe. Biz de hem kaymakamlık olarak hem de belediye başkan vekili olarak ilçemizin tarihine yakışır bir ilçe olması için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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