Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 13:39

Gümüşhaneliler dedelerin yaşadığı toprakları ziyaret etti

Gümüşhane’den yıllar önce Muş’un Malazgirt ilçesine yerleşen ve burada da 15 yıl önce Sakarya’nın Adapazarı ilçesine göç eden Karadenizliler, 15 yıl sonra doğup büyüdükleri toprakları ziyaret ettiler.

Gümüşhaneliler dedelerin yaşadığı toprakları ziyaret etti

21 Temmuz 2018 13:39


Malazgirt ilçesinde doğan Gümüşhaneli Yaşar, Alparslan, Osman Saltık ve Turan Gürbüz, 15 yıl sonra doğdukları topraklara gelerek Sıla-ı Rahim yaptılar. Doğdukları topraklarda beraber büyüdükleri arkadaşları ile buluşan Karadenizliler, yapılan ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadılar. Dedelerinin ve kendilerinin doğduğu topraklarda olmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Karadenizli vatandaşlar, burada doğduğumuz topraklarda olmak bizlere inanılmaz huzur veriyor ifadeleri kullandılar.



"Malazgirt’te Laz, Adapazarı’nda Kürt"


Doğduğu ilçede olmaktan son derece mutlu olduğu ifade eden Yaşar Saltık, "Yaşadığım heyecanı kelimeler ile anlatamıyorum. Bizlerin dedeleri tarihi bu ilçeye yıllar önce göç edip gelmişlerdi. Bizler burada doğduk büyüdük. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Burada yaşan Kürt kardeşlerimiz ile birlikte yıllarca birlik beraberlik içinde yaşadık. Buradaki topraklarımızı satıp Adapazarı’na yerleştik. Bizlere Adapazarı’nda Kürt diyorlar. Bizler Malazgirt ilçesinde yaşadığımız dönemde de buradaki kardeşlerimiz bizlere Laz diyorlardı. Yani biz Malazgirt’te Laz’dık, Adapazarı’nda ise Kürt olduk dedi.


Adapazarı’nda SGK’da çalıştığı belirten Alparslan Saltık,ise yaptığı açıklamada,” Çalıştığım kuruma ne zaman bir Kürt vatandaş gelse, hemen beni çağırıyorlar senin hemşerilerin geldi diyorlar. Buda bende inanılmaz bir mutluluk veriyor. Bizler bu tarihi ilçede, doğduk burada çok değerli kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var. Sırf onları görmek için geldik. Allaha çok şükürler olsun ki doğduğumuz toprakları bizlere görmeyi nasip ettiği için” dedi.



“Kürt Türk ayırımı yapmayın”


Kürt ve Türk ayırımı yapılmaması gerektiğini söyleyen Turan Gürbüz ise, "Bizlere kucak açan tüm Kürt kardeşlerimize selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yaşayan tüm kardeşlerimize sesleniyorum. Lütfen Kürt ve Türk ayırımı yapmayın. Hepimiz Müslüman’ız ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Ben şahsen kimliğimde doğum yeri Malazgirt yazmasından dolayı çok büyük bir gurur yaşıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç