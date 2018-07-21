Gümüşhaneliler dedelerin yaşadığı toprakları ziyaret etti

Malazgirt ilçesinde doğan Gümüşhaneli Yaşar, Alparslan, Osman Saltık ve Turan Gürbüz, 15 yıl sonra doğdukları topraklara gelerek Sıla-ı Rahim yaptılar. Doğdukları topraklarda beraber büyüdükleri arkadaşları ile buluşan Karadenizliler, yapılan ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadılar. Dedelerinin ve kendilerinin doğduğu topraklarda olmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Karadenizli vatandaşlar, burada doğduğumuz topraklarda olmak bizlere inanılmaz huzur veriyor ifadeleri kullandılar.

"Malazgirt’te Laz, Adapazarı’nda Kürt"

Doğduğu ilçede olmaktan son derece mutlu olduğu ifade eden Yaşar Saltık, "Yaşadığım heyecanı kelimeler ile anlatamıyorum. Bizlerin dedeleri tarihi bu ilçeye yıllar önce göç edip gelmişlerdi. Bizler burada doğduk büyüdük. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Burada yaşan Kürt kardeşlerimiz ile birlikte yıllarca birlik beraberlik içinde yaşadık. Buradaki topraklarımızı satıp Adapazarı’na yerleştik. Bizlere Adapazarı’nda Kürt diyorlar. Bizler Malazgirt ilçesinde yaşadığımız dönemde de buradaki kardeşlerimiz bizlere Laz diyorlardı. Yani biz Malazgirt’te Laz’dık, Adapazarı’nda ise Kürt olduk dedi.

Adapazarı’nda SGK’da çalıştığı belirten Alparslan Saltık,ise yaptığı açıklamada,” Çalıştığım kuruma ne zaman bir Kürt vatandaş gelse, hemen beni çağırıyorlar senin hemşerilerin geldi diyorlar. Buda bende inanılmaz bir mutluluk veriyor. Bizler bu tarihi ilçede, doğduk burada çok değerli kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var. Sırf onları görmek için geldik. Allaha çok şükürler olsun ki doğduğumuz toprakları bizlere görmeyi nasip ettiği için” dedi.

“Kürt Türk ayırımı yapmayın”

Kürt ve Türk ayırımı yapılmaması gerektiğini söyleyen Turan Gürbüz ise, "Bizlere kucak açan tüm Kürt kardeşlerimize selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yaşayan tüm kardeşlerimize sesleniyorum. Lütfen Kürt ve Türk ayırımı yapmayın. Hepimiz Müslüman’ız ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Ben şahsen kimliğimde doğum yeri Malazgirt yazmasından dolayı çok büyük bir gurur yaşıyorum” dedi.