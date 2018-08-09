1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen proje doğrultusunda, ilçede dezavantajlı gençler belirlendi. Şubat ayında başlayan proje kapsamında 100 genç, futbol branşında gerçekleştirilen spor etkinliklerine katılıyor. Gençler, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşuyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, Yeşilay’ın uyuşturucu madde bağımlılığında engelleyici rol üstlendiğini söyledi. Türeli, projeye yönelik çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çekerek, "Biz yaklaşık 7-8 aydan beri Yeşilay Cemiyeti ile bağımlılıkla mücadele kapsamında ‘Hayata Sporla Yeşil Işık Yak’ projemiz doğrultusunda 100 gencimizle şubat ayından beri etkinliklere devam ediyoruz. Bizler bu projemizin meyvelerini da inanın çok kısa bir zamanda aldık. Nisan ayında 15 yaş grubunda şampiyon olarak başarımızı taçlandırdık. Diğer yaş gruplarında da çalışmalarımız halen devam ediyor. Bizim buradaki amacımız; sokakta uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar ile internet bağımlılığı gibi son zamanlarda günümüzün en kötü hastalığı olan bu alışkanlıklardan gençlerimizi kurtarıp sporla hayata bağlamaktır. Bu projenin ilçemizde yürütülmesine sebep olan Yeşilay Cemiyetine başta şansım olmak üzere tüm Malazgirt halkı adına teşekkür ediyorum. Bu projemizin kapanış programını 26 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile 25 Ağustos’ta yapmayı planlıyoruz. Kapanış programımıza başta kaymakamımız olmak üzere tüm kurum müdürlerini ve Malazgirt halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile hayata tutunan gençlerden Mehmetcan Kurşun, Yeşilay ve 1071 Malazgirt Spor Kulübüne teşekkür ederek, “Biz buraya çok büyük hayallerle geldik. Bazı arkadaşlarımız sigarayı, alkolü bıraktı. Bunun için çok mutluyum. Kulüp Başkanımız İbrahim Türeli ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yeşilay ve Malazgirt Spora da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Görkem Yatmaz ise, sokaklardan korunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Ben sigara içmemek için buraya geldim. Başkanımız İbrahim Türeli’ye teşekkür ederiz. Ben bu kararı aldım, artık maçlara geliyorum. Bulanık ve Ahlat ilçeleri takımları ile maçlar yapacağız. Sokaklarda gezen çocuklara da buraya gelmelerini tavsiye ederim. Gelirseniz sağlıklı spor yapabilirsiniz” diye konuştu.