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25 Kasım 2017 12:51

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 1071 Malazgirt Zafer Anıtını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundular.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 1071 Malazgirt Zafer Anıtını ziyaret etti

25 Kasım 2017 12:51


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Cebeci ile Malazgirt ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler, Malazgirt Hükümet Konağı önünde Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, kamu kurum amirleri tarafından karşılandı.


Ersoy, kaymakamlık makamına geçerek, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’dan yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında brifing aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, daha sonra 1071 Malazgirt Zafer Anıtını ziyaret ettiler.


Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerleri ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, jandarmanın ve emniyetin zor şartlar atında görev yaptığını belirterek, terörle mücadelede sona gelindiklerini ve asayiş konusunda hayli bir mesafe kaydettiklerini söyledi.


Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki heyet, görev yapan askerleri ziyaret ettikten sonra Bulanık ilçesine gitmek için ilçeden ayrıldılar.




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