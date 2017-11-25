İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Varto’da sorunları dinledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Cebeci ile Varto ilçesini ziyaret etti. Mehmet Ersoy, Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Varto Devlet Hastanesi önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdür Orhan Ağdaş, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Lütfi Turgut ve kamu kurum amirleri tarafından kız öğrencilerinin verdikleri güllerle karşılandı. Kendisini karşılayanlarla kısa bir sohbet yapan İçişleri Bakan yardımcısı Ersoy, buradan Varto Kaymakamlık makamına geçen İçişler Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetinden Varto ilçesinin sorunlarını dinledi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin kaymakamlık ve Belediye çalışmaları ile ilgili brifing ve birer sunum yaparak kayyum olarak atanmasının ardında ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne de birer ziyaret gerçekleştirerek, Jandarmanın ve Emniyetin zor şartlar atında görev yaptığını ve terörle mücadelede sona gelindiklerini ve asayiş konusunda hayli bir mesafe kaydettiklerini ve güçlü olduklarını dile getirerek, sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, belediyenin çalışmaları ile ilgili bir sunum yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler Emniyet Müdürlüğü çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Muş merkeze gitmek üzere akşam saatlerinde Varto’dan ayrıldılar.