Kanalizasyon suyu tehlike saçıyor

2010 yılında Gülçimen köyünde yapılan kanalizasyonunun bazı kısımları toprak altında kalırken, önemli bir kısmı ise açıkta bırakıldı. Açıkta kalan kanalizasyon suyunun akması kötü kokuya neden olurken, çevredeki canlıların sağlığını da tehdit ediyor. Kanalizasyonun çevresinde çocukların oyun oynadığını ifade eden köy sakinleri, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi. Kötü koku nedeniyle artık evlerinde rahat edemediklerini ifade eden Feride Güneş isimli vatandaş, “Yaklaşık 9 yıldır kanalizasyon yapıldı ama hala açık bir şekilde akıyor. Çocuklar burada oyun oynuyor, okula gidip geliyor. Çocuklarımız hasta olur diye korkuyoruz. Kanalizasyonu yapanlar sonra gelip depo yapacağız dediler. Ama o günden sonra bir daha da uğramadılar. Devletin parasını alıyorlar ama işlerini de doğru dürüst yapmıyorlar. Bu resmen devleti dolandırmaktır. Yetkililerin kanalizasyonu yapanlar hakkında soruşturma açmasını istiyoruz” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Aysun Merttir, derenin çocuklarla birlikte köyde yaşayan herkes için sıkıntı oluşturduğunu dile getirirken, Filit Güneş de çevreye akan kanalizasyon suyunun özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyleyerek yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.