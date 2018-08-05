Kaymakam Karakurt’tan köy ziyaretleri

Bir süre önce göreve başlayan ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam Karakurt, köy ziyaretlerine Yarkaya ve Elmabulak köyleri ile devam etti. Yarkaya köyünde vatandaşlarla buluşup sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Karakurt, beraberindeki kurum amirlerine sorun ve taleplerin çözümü noktasında talimat verdi.

Daha sonra beraberindeki heyetle Elmabulak köyüne geçen Karakurt, camii meydanında vatandaşlarla oturup sohbet ederek, köy hakkında muhtardan bilgi aldı ve sorunu bulunan vatandaşlarla ilgili yapılan veya yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi edindi.

Ziyaretin ardından Karakütük Köyünde yapımı devam eden menfez çalışmasını yerinde inceleyen Kaymakam Karakurt, vatandaş odaklı çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Köy ziyaretlerinde çocukları da unutmayan Kaymakam Karakurt, onlara oyuncak ve çikolata dağıttı.