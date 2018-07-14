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14 Temmuz 2018 18:39

Kaymakam Uzan, Mollakent köyündeki tarihi yapıları ziyaret etti

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Mollakent köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte tarihi kalıntıları ve köyde bulunan tarihi türbeyi dolaşıp dua etti.

Kaymakam Uzan, Mollakent köyündeki tarihi yapıları ziyaret etti

14 Temmuz 2018 18:39


Urartular ve Selçuklular döneminden kalma önemli tarihi mirasları olan Mollakent köyünü, köyüler ile birlikte dolaşan Kaymakam Uzan, Selçuklular döneminde önemli ilim merkezlerinden olan ve birçok din aliminin yetişmesinden dolayı ’Melekent’ olarak adlandırılan köyün tarihi geçmişine sahip çıkacaklarını vurguladı. Tarihi Mollakent Medresesi’nin inanç turizmine kazandırılması için talepte bulunan köylüler, medresenin restore edilmesini istediler. Şeyh İbrahim türbesinde dua eden Uzan, Mollakent muhtarı Sami Tokuş’un verdiği tarihi bilgileri ilgiyle dinledi.


Bulanık ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Mollakent köyü içerisinde birçok tarihi eseri barındırıyor. Bu eserlerin en önemlileri; Şeyh İbrahim tarafından 1290’da yaptırılan Mollakent Camisi ile 1321’de yaptırılan Mollakent Medresesi ve Şeyh Ömer Sahubi türbesidir.


Kaymakam Uzan, tarihe sahip çıkmak için ellerinden geleni yapacağını belirterek köy ziyaretini tamamladı.




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