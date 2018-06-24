Kent meydanı çalışmaları sürüyor

Malazgirt’te geniş, ferah ve modern meydanlara kavuşturmak isteyen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, 15 Temmuz demokrasi parkı içinde inşa edilen kent meydanı, ilçeye yeni bir görünüm kazandıracak. Kent meydanı çalışması 15 Temmuz Demokrasi Parkı içinde uygulanacak olan proje, Malazgirt’in çehresini değiştirecek. Kent Meydanı projesinin uygulanacağını 15 Temmuz Demokrasi Parkı yapıların yıkımı tamamlandı ve alt zemin beton döküm çalışması ile sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, “15 Temmuz Demokrasi Parkı içinde yapımı devam eden kent meydanı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Meydanlar şehirlerin aynasıdır. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl içinde Kent meydanımızı bitirip, halkımızın hizmetine kazandıracağız. Yeşil alanların ve otopark alanlarının olacağı Kent Meydanı ile halkımıza nefes alabilecekleri bir ortam oluşturacağız. Vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak ve güzel vakit geçirebilecekleri Kent Meydanını en kısa sürede yaparak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bu projemizle ilçemizin en büyük eksikliklerinden birini daha gidermiş olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızdan aldığımız güçle Malazgirt ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.